Дочка Олі Полякової Маша може скоро переплюнути зіркову маму

Свіже відео 15-річна дівчина опублікувала у своєму Instagram.

Так, Маша Полякова опублікувала кадри репетиції своєї музичної рок-групи.

На відео можна побачити гітариста з розкішною шевелюрою і дочка Олі Полякової, яка в кадрі співає текст.

"Маленький спойлер", - підписала спадкоємиця "королеви ночі" черговий відеоролик у своєму особистому мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили дочку Олі Полякової схвальними коментарями. Деякі навіть припустили, що Маша скоро переплюне свою зіркову матір.

Але були й такі коментатори, яким не сподобалася репетиція рок-групи, оскільки музика заглушала вокал 15-річної Маші.

"Тебе не чути", "Спойлер? Жодного слова не чути", "взагалі не зрозуміло що співає і голосу не чути!у чому тут. не зрозуміло!", "Та взагалі кошмар", "Єєєє Машкааа. У вас дуже круто!", "Одна музика, голос не чути", "куди ми котимося", "красивий наречений"," ти розумниця"," майбутня зірка", "хлопці, якщо у вас в телефоні поганий звук це виші проблеми, у мене все добре чутно! Маша, продовжуй! Дуже круто", "мабуть їй спеціально мікрофон майже відключили", - написали користувачі в коментарях.

Раніше Оля Полякова стала членом журі в новому шоу "Маска" і тепер з'являється в студії в найнесподіваніших образах. Нещодавно з'явилася з'явилася в в дуже відвертому і екстравагантному вбранні.

Артистка виклала фото, де на ній не було нічого крім білого халата і рушники на голові. Виглядає так, ніби Полякова тільки вийшла з лазні.

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