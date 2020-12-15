Дочь Оли Поляковой Маша может скоро переплюнуть звездную маму

Свежее видео 15-летняя девушка опубликовала в своем Instagram.

Так, Маша Полякова опубликовала кадры репетиции своей музыкальной рок-группы.

На видео можно увидеть гитариста с роскошной шевелюрой и дочь Оли Поляковой, которая в кадре поет текст.

"Маленький спойлер", - подписала наследница "королевы ночи" очередной видеоролик в своем личном микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили дочь Оли Поляковой лестными комментариями. Некоторые даже предположили, что Маша скоро переплюнет свою звездную мать.

Но были и такие комментаторы, которым не понравилась репетиция рок-группы, поскольку музыка заглушала вокал 15-летней Маши.

"Тебя не слышно", "Спойлер? Ни одного слова не слышно", "Вообще не понятно что поёт и голоса не слышно!в чем тут. не понятно!", "Та вообще кошмар", "Ееее Машкааа. У вас очень круто!", "Одна музыка, голос не слышно", "Куда мы катимся", "Красивый жених", "Ты умница", "Будущая звезда", "Ребят, если у вас в телефоне плохой звук это выши проблемы, у меня все хорошо слышно! Маша, продолжай! Очень круто", "Видимо ей спецом микрофон почти отключили", - написали пользователи в комментариях.

Ранее Оля Полякова стала членом жюри в новом шоу «Маска» и теперь появляется в студии в самых неожиданных образах. Недавно появилась появилась в в очень откровенном и экстравагантном наряде.

Артистка выложила фото, где на ней не было ничего кроме белого халата и полотенца на голове. Выглядит так, будто Полякова только вышла из бани.

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