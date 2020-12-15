У Тернополі в місцевій лікарні помер відомий український гітарист

Так, 13 грудня, помер відомий Тернопільський музикант Валерій Ільків, який був гітаристом кавер-команди західної України Gunz Live Band.

Рідні та близькі звинувачують у смерті музиканта лікарів. Адже настала смерть через недбалість медиків Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, пише місцеве видання TeNews.

Як повідомила адвокат з Києва Лариса Криворучко, до якої за допомогою звернувся батько померлого музиканта, медики поставили чоловікові помилковий діагноз.

"Валерія Ільківа доставили в лікарню швидкої допомоги 9 грудня, він потребував термінової операції. Лікарі поставили помилковий діагноз, і вирішили не робити екстрену операцію", - розповіла адвокат.

Через день всі внутрішні органи Валерія відмовили, перестали працювати самостійно. 13 грудня о першій годині ночі він помер. Зараз сім'я музиканта намагається знайти винних у його смерті і притягнути їх до відповідальності.

Також халатність лікарів призвела до біди в Чернігові. Так, Ользі Одарченко діагностували рак, але на восьмий день після операції з'ясувалося, що онко і не було. Тепер жінка бореться з наслідками непотрібного хірургічного втручання.

Ніхто з медиків навіть не вибачився. Їй тоді було 37 років і вона повернулася до колишнього життя. Але через рік її права рука почала опухати. Так як нічого не боліло, жінка не зверталася до лікарів, а ще через рік різниця в розмірах рук досягла 5 сантиметрів. Виявилося, це лимфодема.

Нагадаємо, відомий український волонтер родом з Тернопільської області Ігор Цепенюк помер від коронавірусу.

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