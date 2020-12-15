В Тернополе в местной больнице умер известный украинский гитарист

Так, 13 декабря, скончался известный тернопольский музыкант Валерий Илькив, который был гитаристом кавер-команды западной Украины Gunz Live Band.

Родные и близкие винят в смерти музыканта врачей. Ведь наступила его смерть из-за халатности медиков Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи, пишет местное издание TeNews.

Как сообщила адвокат из Киева Лариса Криворучко, к которой за помощью обратился отец умершего музыканта, медики поставили мужчине ошибочный диагноз.

"Валерия Илькива доставили в больницу скорой помощи 9 декабря, он нуждался в срочной операции. Врачи поставили ошибочный диагноз, и решили не делать экстренную операцию", — рассказала адвокат.

Через день все внутренние органы Валерия отказали, перестали работать самостоятельно. 13 декабря в час ночи он умер. Сейчас семья музыканта пытается найти виновных в его смерти и привлечь их к ответственности.

Также халатность врачей привела к беде в Чернигове. Так, Ольге Одарченко диагностировали рак, но на восьмой день после операции выяснилось, что онко и не было. Теперь женщина борется с последствиями ненужного хирургического вмешательства.

Никто из медиков даже не извинился. Ей тогда было 37 лет и она вернулась к прежней жизни. Но через год ее правая рука начала опухать. Так как ничего не болело, женщина не обращалась к врачам, а еще через год разница в размерах рук достигла 5 сантиметров. Оказалось, это лимфодема.

Напомним, известный украинский волонтер родом из Тернопольской области Игорь Цепенюк умер от коронавируса.

Как сообщала Politeka, на Тернопольщине водитель маршрутки прервал рейс и отвез в больницу пассажира с инсультом.

Также Politeka писала, что украинский самолет потерпел крушение в Тернопольской области.