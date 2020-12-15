Українці грубо порушили карантинні правила

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували у Facebook-спільноті "Хмельницький LIVE"(щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)



Напередодні Нового року жителі Хмельницького вийшли на закупівлі, проігнорувавши соціальну дистанцію.



Як видно на опублікованих кадрах, в черзі перебували переважно люди похилого віку, які, як відомо, знаходяться в групі ризику.

Українці в мережі бурхливо відреагували на такі кадри.



"Деякі тут переживають, що люди без масок ходять - адже всі в масках! Так чого переживаєте? Все добре"," порожній живіт сильніше будь-якого вірусу, він навіть мозок відключає", "Розмітка для рабів. Вільним людям дистанція не потрібна)", "Зате на свіжому повітрі. А не в атб-Сільпо в духоті і в приміщенні, яке навіть не провітрюється", - писали в коментарях під відео.

Зазначимо, що з початку пандемії в Україні "китайським" вірусом заразилися 909 082 людини, з них 15 480 померли від ускладнень, які викликала інфекція, але 522 868 вилікувалися.











