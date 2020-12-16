Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному образі і розповіла про забавну ретроспективу
На фото красуня позує в рожевому купальнику, який не зміг заховати пишний бюст Памели. Андерсон бігла, судячи з кадру, а груди прямо випирала з вузенького вбрання. Волосся у красуні було розпущеним, а очі зірка закрила від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі зірка вже стояла в шкіряному корсеті і хвалилася з великим декольте. Волосся у Андерсон залишилися розпущеним, а образ зірка доповнила окулярами на голові.
"Забавна ретроспектива", - написала Памела.
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Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти завжди запалюєш мій телефон", " ти шокуєш!", "Вогонь".
Ми писали, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою, примірявши міні-сукню.
Уточнимо, що на фотографіях Памела Андерсон позує в облягаючому міні-сукні, спокусливо зігнувшись перед камерою і задерши руку до голови. На іншому знімку модель демонстративно задерла голову, показавши ідеальні і довге волосся.
Нагадаємо, невгамовна Памела Андерсон показала вершину спокуси, відкривши халатик
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А ще Politeka писала, що 53-річна Памела Андерсон спокусливо пограла ніжками в короткій спідниці