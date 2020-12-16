Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе и рассказала о забавной ретроспективе
На фото красотка позирует в розовом купальнике, который не смог спрятать пышный бюст Памелы. Андерсон бежала, судя по кадру, а грудь прямо выпирала из узенького наряда. Волосы у красотки были распущенными, а глаза звезда закрыла от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре звезда уже стояла в кожаном корсете и хвасталась с большим декольте. Волосы у Андерсон остались распущенными, а образ звезда дополнила очками на голове.
"Забавная ретроспектива", - написала Памела.
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Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ты всегда зажигаешь мой телефон", "ты шокируешь!", "Огонь".
Мы писали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой, примеряв мини-платье.
Уточним, что на фотографиях Памела Андерсон позирует в облегающем мини-платье, соблазнительно изогнувшись перед камерой и задрав руку к голове. На другом снимке модель демонстративно задрала голову, показав идеальные и длинные волосы.
Напомним, неугомонная Памела Андерсон показала вершину соблазна, приоткрыв халатик
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