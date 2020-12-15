В Україні зросла сума середньої зарплати, яка враховується при розрахунку пенсії

Як передає Politeka.net, нові цифри були опубліковані на офіційній сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) в Фейсбук.

Так, показник середньої зарплати в Україні за жовтень цього року склав 10 887,46 гривень. Варто зазначити, що саме ця цифра враховується для розрахунку пенсій українців.

Таким чином, за місяць розмір середньої заробітної плати в країні зріс на 316,90: у вересні він був зафіксований на рівні 10 570,56 гривень.

Крім того, в ПФУ відзвітували про гроші, виділені на фінансування пенсій 15 грудня.

"На пенсійні виплат сьогодні направлено 1,7 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму 23,6 млрд грн", - йдеться в публікації прес-служби Фонду.

Додамо, що раніше стало відомо, що доходи ПФУ з початку року і по листопад включно склали 416,9 мільярда гривень, а витрати – 435,3 мільярда. Дефіцит фонду цього року досяг 18,4 мільярда гривень.

Раніше українцям розповіли, що робити, якщо при подачі документів до Пенсійного фонду до пенсії не зараховують частину трудового стажу або навіть періоди навчання.

Зазначалося, що люди часто стикаються з цією проблемою і звертаються за порадою до юристів.

Повідомлялося, що якщо період навчання не записаний у трудовій книжці, до органу Пенсійного фонду України необхідно надати копію диплома (посвідчення, свідоцтва) про отримання відповідної освіти або уточнюючу довідку з місця навчання, яка підтвердить період навчання особи.

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