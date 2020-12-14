Чиновники из Пенсионного фонда отчитались о выделении миллиардов гривен на выплаты гражданам

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост пресс-служба ведомства разместила в Facebook.

«На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,2 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму в 21,9 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Также в Пенсионном фонде уточнили, что выплата пенсий каждому пенсионеру в дату, которая была определена индивидуально.

До этого мы приводили слова главы Минсоцполитики Николая Шамбира о том, что чиновники сейчас хотят изменить механизм расчета пенсий военным, поскольку существует большой разрыв в выплатах.

"Приравнивание делается соответствующее, но всегда есть конфликт, люди недовольны, потому что нет должности, к которой можно приравнять аналогичную должность с теми выплатами, которые были тогда", - уточнил он.

Кроме того, он анонсировал изменение механизма учета денежного обеспечения для исчисления пенсий в индивидуальном порядке, учитывая денежное обеспечение каждого солдата.

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию в 40 лет: кто может рассчитывать на выплаты и какие требования.

Также Politeka писала, что Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию в 40 лет: кто может рассчитывать на выплаты и какие требования.

Также Politeka писала, что Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.