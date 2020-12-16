Відома хореограф Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про операції

На фото Ілона здалася в шовковій сукні з мереживним верхом. Красуня сиділа в гримерці, а волосся залишила розпущеним. Хореограф відвела погляд від камери, закривши очі від задоволення. Знімок вийшов дуже ніжним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені вже 32, і сьогодні я хочу поговорити з вами про ін'єкції краси і молодості! Для кого-то 32 роки не вік, і не варто взагалі починати дані процедури, а хтось твердить, що після 30-ти саме час починати колоти уколи, щоб залишатися молодою і красивою. Думки розділилися.

Знаєте, спостерігаючи з боку і аналізуючи коло знайомих,можу точно сказати, що багато дівчат після 30-ти починають підколювати губки, вилиці,лоб і так далі, а хтось навіть раніше, але чомусь соромляться говорити про це відкрито",-написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячі лайків і написали коментарі:

"Ілона, Вам ще рано! і так красуня!) ", "Я негативно ставлюся до уколів краси, процес старіння йде зсередини", " Добрий день! Дуже навіть позитивно!".

Повідомлялося, що український хореограф і учасниця шоу" Танці з зірками " Ілона Гвоздьова відверто висловилася з приводу дітей.

Фани задавали їй питання, а вона відповідала, супроводжуючи відповіді фотографіями.

"Хочеш ще дітей?",- запитав один з шанувальників.

Гвоздьова опублікувала фото з донькою Валерією і новонародженим сином Домініком.

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