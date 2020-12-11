Лучше так не делать

Звезда проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала опасную выходку супруга

Как передает Politeka.net, 32-летняя хореограф и танцовщица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, которым взбодрила публику (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Илона вышла на прогулку с мужем Иваном Хомячуком и дочкой (за кадром смеялась их пятилетняя дочь Валерия) на замерзшую реку. Супруг не придумал ничего лучше, как поднять Гвоздевой настроение после болезни (у нее был китайским вирусом), написав ее имя на льду.

Мужчина вышел на реку и, оставляя следы на изморози, довел дело все же до конца.

"Зая, спасибо! Главное, чтобы ты не провалился в конце!", - кричала ему вслед Илона.

В какой-то момент девушка не на шутку запереживала.

"О, господи, как оно хрустит все, и трещит! Вылазь оттуда бегом! Уже не нужна мне твоя любовь, такая...", - силилась придать своему голосу угрожающих ноток Гвоздева.

Но, в итоге, все остались живы и здоровы, а звезда "Танців з зірками" получила такой необычный романтический подарок от любимого.

"Любовь это - рисовать ее имя на тонком льду🙏", - подписала кадры Гвоздева.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Я мабуть не романтична чи то уже роки так впливають))але якщо мій чоловік вийшов на тонкий лід малювати моє ім’я , то я мабуть той палицею стукнула по голові і погнала додому)))"

"Як мило за Вами спостерігати!💗 😍❤️"

"любовь - это не рисковать своей жизнью из-за глупости... тонкий лед😮"

"Прекрасно, когда муж - романтик!🌷💖"

"Умничка какой! Вот это муж 👍"

"я переживала💞"

"Любовь, как она есть!😊😍"



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