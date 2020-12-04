Хореограф и победительница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева срочно обратилась к своим поклонникам из-за беды со здоровьем

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице «Зірковий шлях» в Instagram.

«Илона Гвоздева диагностировали пневмонию. Танцовщица, у которой подтвердили COVID-19, сообщила - ухудшилось самочувствие и подскочила температура. Мужчина звезды также подхватил болезнь. Впрочем, больше всего они переживают за детей. Мол, одномесячный Доминик не хочет есть плохо спит», - говорится в сообщении.

В то же время Гвоздева рассказала, что несколько дней ее сын был достаточно беспокойным.

«Нервы немного сдают. Малыш тоже заболел. Два дня очень беспокойный, от груди отказывается, спит плохо», - рассказала она.

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Звезда опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала со своим супругом Иваном Хомячуком - пара уже 11 лет вместе и воспитывает двух детей. На фото Илона и ее благоверный продемонстрировали нежности, объятия и поцелуи.

Напомним, что Илона Гвоздева крупно пожалела о своих словах о Поляковой: "Меня мама по-другому воспитывала".

А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева огорошила кадрами из палаты сразу после рождения сына: «Успела…».

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову».