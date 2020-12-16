Известная хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала об операциях

На фото Илона показалась в шелковом платье с кружевным верхом. Красотка сидела в гримерке, а волосы оставила распущенными. Хореограф отвела взгляд от камеры, закрыв глаза от удовольствия. Снимок получился очень нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне уже 32, и сегодня я хочу поговорить с вами про инъекции красоты и молодости! Для кого-то 32 года не возраст, и не стоит вообще начинать данные процедуры, а кто-то твердит, что после 30-ти самое время начинать колоть уколы, чтобы оставаться молодой и красивой. Мнения разделились.

Знаете, наблюдая со стороны и анализируя круг знакомых, могу точно сказать,что многие девушки после 30-ти начинают подкалывать губки, скулы, лоб и так далее,а кто-то даже ранее, но почему-то стесняются говорить об этом открыто", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти тысячи лайков и написали комментарии:

"Илона, Вам ещё рано! и так красотка!)", "Я негативно отношусь к уколам красоты, процес старения идет изнутри", "Добрый день! Очень даже положительно!".

Сообщалось, что украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева откровенно высказалась по поводу детей.

Фаны задавали ей вопросы, а она отвечала, сопровождая ответы фотографиями.

«Хочешь еще детей?», - спросил один из поклонников.

Гвоздева опубликовала фото с дочкой Валерией и новорожденным сыном Домиником.

Напомним, муж Гвоздевой из "Танців з зірками" рискнул жизнью ради любимой, толпа охнула

Также Politeka писала, что беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал

А еще Politeka сообщала, что располневшая Гвоздева из "Танців з зірками" поразила внешностью после родов



