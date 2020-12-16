Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свої вміння у жердини

На кадрах Нікітіна позує в топі, шортиках і в чоботях. Зірка почала танцювати біля жердини, спокусливо вигинаючись і показуючи свої нові навички. Красуня виглядала дуже спокусливо і запально. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сором'язливість в будь-якій її формі заважає бути самим собою. Повною мірою людина розкривається лише тоді, коли відчуває себе невимушено", - написала зірка під роликом.

Фанати подивилися ролик майже 5 тисяч разів і написали коментарі:

"І в цьому вся справжня краса", "початок вже вражаючі, така постава і спинка красива, прокачана", " дуже правильні слова!", "Нарешті-то. Дякую за посмішку".

Повідомлялося, що популярна українська артистка і зірка «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила шанувальників, примірявши маску з Playboy.

"Чи часто ви одягаєте маски?! Чи даєте волю, своїм справжнім емоціям? Тут і зараз?» ,- йдеться в повідомленні красуні.

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