У держбюджеті на 2021 рік скасували підвищення зарплат, яке планували раніше

Як повідомляє Politeka.net, Кабмін урізав витрати на надбавки після рекомендацій Міжнародного валютного фонду. 15 грудня проект бюджету затвердити в Верховній Раді.

З січня наступного року мінімальний оклад викладачів збиралися підвищити до 6810 гривень (два з половиною прожиткових мінімумів), однак у другій редакції відмовилися від цього. МОЗ рекомендувало підвищити зарплати лікарів і молодшого медперсоналу, але Кабмін не пішов на такі заходи, тому значних змін у 2021 році не передбачається і фахівці отримуватимуть близько 9 тисяч гривень замість рекомендованих 23 тисяч.

Крім того, в проекті перенесли підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень з липня на грудень. Таким чином мінімалка, яку отримують багато бюджетників, зросте до шести тисяч з 1 січня і протримається на цьому рівні майже весь наступний рік. Розмір зарплати впливає і на надходження до Пенсійного фонду, а його дефіцит з кожним роком тільки збільшується.

Згідно з остаточним проектом держбюджету, ПФУ виділять на 8,5 мільярда менше через скорочення витрат. На тлі ослаблення економіки і пільг для підприємців Фонду не вистачить грошей на виплаты пенсіонерам, більше того, можуть скасувати заплановані підвищення. У Мінфіні вже заявили, що індексацію пенсій на 11% збираються перенести з березня на кілька місяців, в такому випадку літні українці недоотримають тысячи гривен. Головна проблема полягає в тому, що точну дату планового осучаснення виплат так і не закріпили на законодавчому рівні.

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