Багато українців з нетерпінням очікують, коли почнеться вакцинація населення від китайського вірусу

Зокрема, Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу назвав терміни початку вакцинації в Україні.

За його словами, перша вакцина проти коронавірусу може з'явитися в Україні в першому півріччі 2021 року, а робити щеплення планують вже в лютому. Перша партія скоро надійде в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Степанов додав, що зараз вже підписали всі необхідні документи і затвердили заявку України. Також зараз ведуться переговори з основними виробниками вакцин, які ще проходять стадію сертифікації.

"Ми намагаємося зробити так, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше. Щоб хоча б перші вакцинації ми почали, ми поставили собі таку мету, починаючи з лютого", - додав Степанов.

Також під час брифінгу Степанов вказав на стабільність у статистиці. Але в той же самий час попередив, що в Україні ймовірний новий спалах вірусу.

Крім того, Степанов попередив, що медики очікують можливий спалах хвороби після новорічних свят. Саме два місяці - січень і грудень стануть вирішальними.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

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