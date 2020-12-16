Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець здивувала яскравим новорічним образом

Як повідомляє Politeka.net, святкове фото зірки з'явилося в соціальній мережі "Instagram". Вона зображена в шовковій червоній сукні з дуже просторими рукавами, в яких можна потонути. Олена Кравець зробила собі манікюр під колір вбрання, зібрала волосся в елегантну зачіску, а в якості прикрас вибрала довгі сережки. Саме в такому вигляді вона знялася в промо-ролику разом з колегами зі студії "Квартал 95".

Знаменитість позувала на темному тлі біля красиво вбраної ялинки. Олена склала долоні разом, випромінюючи добродушну посмішку.

"Основною ідеєю промо-кампанії каналу"1 + 1» цього разу стало повернення до незмінних традицій і переосмислення справжніх цінностей після бурхливих подій 2020 року, які багато в чому змінили людей і їх життя. Тому зірки "1 + 1» в роликах святкують Новий рік вдома в колі близьких друзів, зв'язуючись з рідними за допомогою гаджетів", - наголошується на фанатській сторінці гумористки.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Олени Кравець, в якому вона похизувалася в передноворічному ролику каналу "1 + 1" і оцінили її блискучий зовнішній вигляд:

"Ленуся ❤️❤️❤️. А ідея ролика, дуже вірна👍 👍 👍 👏 👏 👏"; "очаровашка, ти молодчинка"; "дивлюся я на Олену Кравець,і таке відчуття що вона з кожним роком все краще і краще виглядає".

Нагадаємо, що Олена Кравець від душі подуріла в блискучому образі: "сталося щось...".

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