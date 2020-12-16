Українці почнуть карати великими штрафами за розсилку реклами

Як стало відомо Politeka.net, 16 грудня Верховна Рада прийняла відповідний законопроект за підтримки 228 голосів. Подробиці наводить офіційний сайт парламенту.

Згідно з новим законом, в Україні почнуть штрафувати за масову розсилку рекламного спаму тим, хто не бажає його отримувати, порушникам доведеться заплатити від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень. До відповіді призвуть також сайти і сервіси, які не дають користувачам мережі можливості відмовитися від розсилок, в цьому випадку штраф становить від 3,4 до 8,5 тисяч гривень.

Особливі санкції передбачені за невиконання вимог або втручання в роботу співробітників Національної комісії, яка регулює зв'язок та інформатизацію в Україні - від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Законопроект також дозволяє правоохоронцям таємно отримувати інформацію з засобів телекомунікацій та персональні дані громадян без судової постанови.

У Верховній Раді також готуються розглянути законопроект про жорсткі штрафи за несплату комуналки. Якщо документ приймуть, то боржників по комунальних послугах прирівняють до злісних неплатників аліментів на дітей. Порушників чекає штраф у розмірі 20% від суми, якщо вона перевищить розмір комунальних платежів за рік, а якщо за три роки - то всі 50%. Якщо споживач не побажає розлучатися з грошима - судові виконавці зможуть стягувати частину зарплати або навіть відібрати квартиру.

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