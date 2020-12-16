Персонал лікарні, де лікувався нацгвардієць, практично не підходив до хворих

У Вінниці в 3-й міськлікарні від коронавірусу помер 24-річний нацгвардієць Руслан Петреченко.

Його мати впевнена, що сина можна було врятувати, але лікарі навіть не контролювали стан Романа і не підходили до його лікарняного ліжка, повідомляє ТСН.

Дружина Руслана Ірина припускає, що її чоловік підхопив коронавірус на службі, коли був у відрядженні. Він захворів відразу після повернення і лікувався вдома. Далі його стан не покращився, і йому зробили КТ, яка показала, що у чоловіка вражені 75% легенів.

Після госпіталізації в цю лікарню, у нього почалася задишка, Роман ходив на пост просити допомоги, але його тільки через 12 годин підключили до кисню. Потім почали ставити крапельниці, але які медикаменти вводили, не повідомляли, хоча рідні про це неодноразово запитували.

Мати Романа каже, що в лікарні син навіть їсти і пити відмовився, тому що санітарки не підходили, щоб поміняти йому судно, оскільки він був підключений до кисню.

"Я теж працюю в одній з лікарень Хмельницького, але у нас інше ставлення до пацієнтів! Всі ампули відкриваються при хворих, лікарі та медсестри спілкуються з пацієнтами та їх родичами. Я кілька разів дзвонила на сестринський пост і до лікарів, але вони тільки обурювалися, що їх турбують", — каже Наталія Романівна.

Батько Руслана після пережитого горя намагається з'ясувати причини смерті сина. Він каже, що син розповідав, що з ним в палаті лежала жінка, хоча палата чоловіча. Вона теж була важка, якось хотіла пити, але до неї ніхто не підходив. Вона довго кричала, кликала на допомогу.

"Нарешті підійшли санітарки, дали їй ковток води, одягли маску і прив'язали до ліжка. До ранку бідна померла. Син писав, що труп поруч з ним півдня пролежав, тільки в обід забрали", — розповідає тато Руслана.

Батьки розуміють, що ніхто і ніщо не поверне їм їхнього сина, але налаштовані боротися, щоб врятувати інші життя.

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