Персонал больницы, где лечился нацгвардеец, практически не подходил к больным

В Виннице в 3-й горбольницы от коронавируса умер 24-летний нацгвардеец Руслан Петреченко.

Его мать уверена, что сына можно было спасти, но врачи даже не контролировали состояние Романа и не подходили к его больничной койки, сообщает ТСН.

Жена Руслана Ирина предполагает, что ее муж подхватил коронавирус на службе, когда был в командировке. Он заболел сразу псоле возвращения и лечился дома. Далее его состояние не улучшилось, и ему сделали КТ, которая показала, что у мужчины поражены 75% легких.

После госпитализации в эту больницу, у него началась одышка, Роман ходил на пост просить помощи, но его только через 12 часов подключили к кислороду. Затем начали ставить капельницы, но какие медикаменты вводили, не сообщали, хотя родные об этом неоднократно спрашивали.

Мать молодого человека говорит, что в больнице сын даже есть и пить отказался, потому что санитарки не подходили, чтобы поменять ему судно, поскольку он был подключен к кислороду.

"Я тоже работаю в одной из больниц Хмельницкого, но у нас другое отношение к пациентам! Все ампулы открываются при больных, врачи и медсестры общаются с пациентами и их родственниками. Я несколько раз звонила на сестринский пост и к врачам, но они только возмущались, что их беспокоят ", — говорит Наталья Романовна.

Отец Руслана после пережитого горя пытается выяснить причины смерти сына. Он говорит, что сын рассказывал, что с ним в палате лежала женщина, хотя палата мужская. Она тоже была тяжелая, как-то хотела пить, но к ней никто не подходил, долго кричала, звала на помощь.

"Наконец подошли санитарки, дали ей глоток воды, надели маску и привязали к кровати. До утра бедная умерла. Сын писал, что труп рядом с ним полдня пролежал, только в обед забрали ", — рассказывает папа Руслана.

Родители понимают, что никто и ничто не вернет им их сына, но настроены бороться, чтобы спасти другие жизни.

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