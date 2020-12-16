Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак похвалилася своєю дорогою прикрасою

Відомо, що зірка народилася в багатій родині і з роками зуміла сама заробити статки, пише Politeka.net. Тому Собчак може себе побалувати дорогими прикрасами і стильними нарядами.

Цього разу блондинка позувала в чорній сукні з білим коміром і декольте. На шиї красуні блищало кілька ланцюжків і зелений камінь у вигляді сердечка.

На одному з інших знімків модель постала в компанії своєї подруги.

"Що нас чекає в наступному році? За логікою подій, що розвиваються, напевно на Землю нападуть інопланетяни. Тому насолодімось ялинкою, сім'єю, домашніми вечірками і звичайно ж діамантами🎉 🎉", - написала зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"У нас немає грошей насолоджуватися діамантами, Ксюшо", " дуже гарний макіяж!!!", "Ксенія, яка у вашої праски модель? Та ж, що у Пугачової? На що Ви обидві фотографуєтеся?🙈", "Красива👍🏼😍", "Нас чекає любов😘", "Яка краса ці діаманти 💎💎💎😍😍😍", "Прикраси супер 🔥", "Цією лінією підборіддя можна різати хліб", "Яка гарна 👍🔥", "Нєє, інопланетяни побояться поткнутися на Землю, щоб не заразитися або не отруїтися 😂", "Ксенія,дуже гарний макіяж.Вам дуже личить👍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак одягла незвичний обтягуючий наряд із зеленою латексною основою, а також сірими рукавами і коміром з лискучої тканини. Ксенія зібрала волосся і елегантно зачесала їх на верхівку, її образ доповнили білі сережки складної конструкції.

Нагадавши, скандальна Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.

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Також Politeka писала, що рідня Ксенії Собчак доживає свій вік у злиднях, світську левицю вивели на чисту воду.