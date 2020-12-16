Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак похвасталась своим дорогим украшением

Известно, что звезда родилась в богатой семье и с годами сумела сама заработать состояние, пишет Politeka.net. Поэтому Собчак может себя побаловать дорогими украшениями и стильными нарядами.

В этот раз блондинка позировала в черном платье с белым воротником и декольте. На шее красотки блестело несколько цепочек и зеленый камень в виде сердечка.

На одном из других снимков модель предстала в компании своей подруги.

"Что нас ждет в следующем году? По логике развивающихся событий наверное на Землю нападут инопланетяне. Поэтому давайте насладимся елкой, семьей, домашними вечеринками и конечно же бриллиантами🎉🎉 ", - написала звезда.

За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"У нас нет денег наслаждаться бриллиантами, Ксюша", "Очень красивый макияж!!!", "Ксения, какая у вашего утюга модель? Та же, что у Пугачевой? На что вы обе фотографируетесь?🙈", "Красивая👍🏼😍", "Нас ждет любовь😘", "Какая красота эти бриллианты 💎💎💎😍😍😍", "Украшения супер 🔥", "Этой линией подбородка можно резать хлеб", "Какая крааасивая👍🔥", "Неее, инопланетяне побоятся сунуться на Землю, чтобы не заразиться или не отравиться 😂", "Ксения,очень красивый макияж.Вам очень идет👍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак надела необычный обтягивающий наряд с зеленой латексной основой, а также серыми рукавами и воротником из лоснящейся ткани. Ксения собрала волосы и элегантно зачесала их на макушку, ее образ дополнили белые серьги сложной конструкции.

Напомним, скандальная Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

Как сообщала Politeka, скандальная Собчак в необычном образе устроила дикую провокацию

Также Politeka писала, что родня Ксении Собчак доживает свой век в нищете, светскую львицу вывели на чистую воду.