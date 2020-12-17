У МОН України розповіли про роботу навчальних закладів на карантині

З 19 грудня навчальні заклади в Україні працюватимуть з урахуванням оновлених протиепідеміологічних вимог. Нові правила і обмеження щодо роботи шкіл і вузів триватимуть на період дії карантину - до 28 лютого 2021 року.

В прес-службі МОН України надали роз'яснення та уточнили, що заборонено на період дії карантину.



Зокрема, заборонено відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти групами більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої художньої освіти.

Також недозволено відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з COVID - 19 знаходиться більше 50% здобувачів освіти і персоналу установи.

Крім того, дітям в школах та університетатх забороняється проводити в навчальних закладах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів.

Додатково до таких обмежень з 8 до 24 січня 2021 року на території України буде посилено карантин, у зв'язку з чим буде заборонено відвідувати будь-які навчальні заклади, крім садочків та спеціальних навчальних закладів.



Під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у вузах з держави або є громадянами держав з широким поширенням коронавірусу.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з ОРДЛО і окупованого Криму крім осіб, щодо яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими COVID-19.

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