Коли діти можуть повернутися за парти

Діти зможуть довше відпочити, адже зимові шкільні канікули в Україні можуть продовжити

Так, Міністерство освіти виступило із закликом до Ради і рекомендує продовжити канікули на час жорсткого карантину. Він діятиме в країні з 8 по 24 січня, повідомила прес-служба МОН.

На період локдауна дітям заборонено відвідувати школи будь - якої форми власності - державної або приватної. Але тим не менш, під час жорстких обмежень, дозволена робота дитячих садків.

У повідомленні МОН сказано, що Міністерство рекомендує розглянути можливість, при необхідності, оголосити в даний час канікули з урахуванням положень частин 3 і 4 статті 10 Закону "Про середню освіту".

МОН просить школи вжити заходів для належної організації навчання в дистанційному форматі, наприклад - за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Нагадаємо, що в Україні зимові шкільні канікули в 2020-2021 році повинні були стартувати з 25 грудня по 10 січня включно. Тобто пропонують замість двох тижнів гуляти місяць, адже двох тижнів мало, щоб убезпечити дітей від вірусу.

Також раніше повідомлялося, що з 1 січня 2021 року учнів, які проживають в двох кілометрах від школи або далі, зобов'язані будуть доставляти до навчального закладу на спеціальному транспорті.

Також, згідно з новим регламентом, всі працівники навчальних закладів повинні будуть проходити профілактичний медичний огляд. Без відповідної довідки їх не допустять до роботи із дітьми. Також в МОЗ заборонили орендувати шкільні приміщення для будь-яких неосвітніх цілей.

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