Когда дети могут вернуться за парты

Дети смогут дольше отдохнуть, ведь зимние школьные каникулы в Украине могут продлить

Так, Министерство образования выступило с призывом к Раде и рекомендует продлить каникулы на время жесткого карантина. Он будет действовать в стране с 8 по 24 января, сообщила пресс-служба МОН.

На период локдауна детям запрещено посещать школы любой формы собственности - государственной или частной. Но тем не менее, во время жестких ограничений, разрешена работа детских садов.

В сообщении МОН сказано, что Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании".

МОН просит школы принять меры для надлежащей организации обучения в дистанционном формате, например - с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Напомним, что в Украине зимние школьные каникулы в 2020-2021 году должны были стартовать с 25 декабря по 10 января включительно. То есть предлагают вместо двух недель гулять месяц, ведь двух недель мало, чтобы обезопасить детей от вируса.

Также ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года учащихся, проживающих в двух километрах от школы или дальше, обязаны будут доставлять в учебное заведение на специальном транспорте.

Также, согласно новому регламенту, все работники учебных заведений должны будут проходить профилактический медицинский осмотр. Без соответствующей справки их не допустят к работе с детьми. Также в МОЗ запретили арендовать школьные помещения для любых неосвещенных целей.

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