В МОН Украины рассказали о работе учебных заведений на карантине

С 19 декабря учебные заведения в Украине будут работать с учетом обновленных противоэпидемиологических требований. Новые правила и ограничения относительно работы школ и вузов продлятся на период действия карантина - до 28 февраля 2021 года.

В пресс-службе МОН Украины предоставили разъяснения и уточнили, что запрещено на период действия карантина.



В частности, запрещено посещать учебные заведения соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

Также недозволительно посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения.

Кроме того, детям в школах и вузах воспрещается проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

Дополнительно к таким ограничениям с 8 до 24 января 2021 на территории Украины будет усилен карантин, в связи с чем будет запрещено посещать любые учебные заведения, кроме садиков и специальных учебных заведений.



Во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в вузах из государства или являются гражданами государств с широким распространением коронавируса.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из ОРДЛО и оккупированного Крыма кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19.

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