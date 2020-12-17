Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес знялася в провокативній фотосесії разом з майбутнім чоловіком

Популярна артистка Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес завжди викликали багато уваги у шанувальників, а після того, як пара побралася, фанати активно почали ділитися спільними фото зірок в мережі Instagram.

Спочатку закохані не поспішали з весіллям через великий концертний тур співачки, приурочений до її 50-річчя, а після пара вирішила розслабитися. Однак через пандемію Лопес вирішила знову відкласти церемонію.

Як видно, своєї пристрасті артистка з майбутнім чоловіком не приховує, спростовуючи чутки, що вони не готові до весілля, хоча з моменту пропозиції пройшло більше 1,5 року. На представленому кадрі, зробленому для однієї з фотосесій зіркової пари, Лопес по-справжньому вразила виглядом.

"Я ніколи не забуду кадри з цієї їх фотосесії, просто неможливо", - написав шанувальник пари.

Артистка з задертим догори сукнею посвітила сідницями в сріблястому бікіні в тон наряду, частину якого підняв її майбутній чоловік і притримав на п'ятій точці співачки. Настільки пристрасний кадр викликав в мережі переполох ще в момент першої публікації, втім, шанувальники донині активно діляться фото, обговорюючи провокативний вигляд.

Зазначимо, Лопес також нещодавно зазначила, що з Родрігесом вона все ще не святкуватиме одруження, адже вони вже двічі її переносили. Тому знову вирішили просто почекати, поки ситуація з вірусом у світі не стабілізується.

На фан-акаунтах Лопес також часто можна зустріти цікаві кадри, як цього разу. Лопес позувала під час виступу в незвичайному обтягуючому костюмі з напівпрозорої тканини і навіть змогла кокетливо покрутитися перед об'єктивом, виставивши п'яту точку.

Як видно на показаному знімку, в свій 51 рік Лопес має прекрасну фізичну форму і сміливо може похвалитися апетитними формами.

"Тобі вже стільки років, а тут ти з кожним роком продовжуєш ставати краще. Це надихає!; Ні, ні, не будь Кім Кардашян. Тримай це стильно, Jlo; вона красива, без сумніву, ця заява була б настільки ж сильною, якби на ній був комбінезон;це те, що потрібно, щоб продавати свою музику; спеклися булочки;я думав, ми всі домовилися вийти з форми в цьому році; 😍 🔥 краса, здоров'я, натхнення і жінка 😍 сила!».

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка

Також Politeka писала, Джей Ло обласкала свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст стразами