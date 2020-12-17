Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в провокативной фотосессии вместе с будущим мужем

Популярная артистка Дженнифер Лопес и Алекс Родригес всегда вызывали много внимания у поклонников, а после того, как пара обручилась, фанаты активно начали делиться совместными фото звезд в сети Инстаграм.

Сначала влюбленные не торопились со свадьбой из-за большого концертного тура певицы, приуроченного к ее 50-летию, а после пара решила расслабиться. Однако из-за пандемии Лопес решила снова отложить церемонию.

Как видно, своей страсти артистка с будущим супругом не скрывает, опровергая слухи, что они не готовы к свадьбе, хотя с момента предложения прошло больше 1,5 года. На представленном кадре, сделанном для одной из фотосессий звездной пары, Лопес по-настоящему впечатлила видом.

"Я никогда не забуду кадры из этой их фотосессии, просто невозможно", - написал поклонник пары.

Артистка с задранным кверху платьем посветила ягодицами в серебристом бикини в тон наряду, часть которого приподнял ее будущий супруг и придержал на пятой точке певицы. Столь страстный кадр вызвал в сети переполох еще в момент первой публикации, впрочем, поклонники по сей день активно делятся фото, обсуждая провокативный вид.

Отметим, Лопес также недавно отметила, что с Родригесом она все еще не будет праздновать бракосочетание, ведь они уже дважды ее переносили. Поэтому снова решили просто подождать, пока ситуация с вирусом в мире не стабилизируется.

На фан-аккаунтах Лопес также часто можно встретить интересные кадры, как в этот раз. Лопес позировала во время выступления в необычном обтягивающем костюме из полупрозрачной ткани и даже смогла кокетливо покрутиться перед объективом, выставив пятую точку.

Как видно на показанном снимке, в свой 51 год Лопес имеет прекрасную физическую форму и смело может похвастаться аппетитными формами.

«Тебе уже столько лет, а здесь ты с каждым годом продолжаешь становиться лучше. Это вдохновляет!; Нет, нет, не будь Ким Кардашьян. Держи это стильно, Jlo; Она красива, без сомнения, это заявление было бы столь же сильным, если бы на ней был комбинезон;Это то, что нужно, чтобы продавать свою музыку; спеклись булочки;Я думал, мы все договорились выйти из формы в этом году; 😍🔥 Красота, здоровье, вдохновение и женщина 😍 сила!».

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