Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в незвичайному образі, розповівши про мрії

На фото Ніколь позувала в прозорій сукні з сіточки. Красуня спокусливо вигнулася і показала ідеальне стегно в розрізі. На дівчині не було білизни, але це зовсім не бентежило Амато. Волосся модель зібрала в хвіст, а рукою взялася за талію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Готуємося до мого замку. Мрії збуваються, поки ти борешся за них", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти схожа на Джей Ло на цьому фото"," ви королева і ви дійсно будуєте свій замок, пані, ви таке благословення, так неймовірно чудово"," позитивно приголомшлива і чудова", " Ти мені приснилася, як ти мрієш про троянду і вітер .. гарний дзвіночок", "надзвичайно красиво", "ти дуже прекрасна", "абсолютно приголомшливо, як завжди".

Ми писали, що відома фітнес-модель Ніколь Амато виставила свої досконалі форми під сіточкою.

Цього разу модель роздяглася, накинувши на свої досконалі форми прозору білосніжну сітку-сукню.

Великі форми вражали красою, а найінтимніші деталі були приховані під накладками.

Тонка талія і пружний животик - в цьому тілі є, від чого не можна відірватися.

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