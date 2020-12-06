Популярная американская фитнес-модель Николь Амато восхитила поклонников, показав безупречные формы в купальнике
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила разместить у себя в Instagram.
«Вы никогда не знаете, насколько вы сильны, пока вас не заставят это сделать», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Амато позирует в облегающем купальнике телесного цвета. Из-за этого кажется, что красотка просто в «голом» наряде, прикрываясь лишь ниточками. Образ модель решила дополнить безупречным макияжем и серьгами.
«Фантастическая малышка», «божественная», «Это настоящий пожар», «вау, ты на высоте», «ты выглядишь просто непревзойденно», «бомбезная», «абсолютная стройняшка», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось до этого, фитнес-модель Николь Амато показала идеальную фигуру с выгодного ракурса
Известная красотка впечатляет своими совершенствами в каждом новом образе. Звезда без всяких стеснений дает разыграться фантазиям фанатов.
Звезда встала к камере спиной, блеснув своим крепким "орешком" в маленьких трусиках. Ягодицы выглядели очень соблазнительно, и от них просто невозможно было отвести взгляда.
Напомним, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду.
А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато эффектно уселась, поманив экзотической красотой.
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато эффектно выгнулась в микро-бикини, тело аж блестит.