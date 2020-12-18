Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в необычном образе, рассказав про мечты

На фото Николь позировала в прозрачном платье из сеточки. Красотка соблазнительно выгнулась и показала идеальное бедро в разрезе. На девушке не было белья, но это совсем не смущало Амато. Волосы модель собрала в хвост, а рукой взялась за талию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Готовимся к моему замку. Мечты сбываются, пока ты сражаешься за них", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты похожа на Джей Ло на этом фото", "Вы королева и вы действительно строите свой замок, госпожа, вы такое благословение, так невероятно великолепно", "Положительно потрясающая и великолепная", "Ты мне приснилась, как ты мечтаешь о розе и ветре .. красивый колокольчик", "В высшей степени красиво", "Ты очень прекрасна", "Совершенно потрясающе, как всегда".

Мы писали, что известная фитнес-модель Николь Амато выставила свои совершенные формы под сеточкой.

В этот раз модель разделась, накинув на свои совершенные формы прозрачную белоснежную сетку-платье.

Большие формы впечатляли красотой, а самые интимные детали были скрыты под накладками.

Тонкая талия и упругий животик - в этом теле есть, от чего нельзя оторваться.

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