2021 рік буде досить напруженим, а потім агресивність вірусу повинна знизитися



На протидії пандемії можна ставити хрест, якщо коронавірус мутує і почне передаватися між людьми і тваринами.

Про це заявила інфекціоністка Ольга Голубовська, пише Обозреватель.

За її словами, є надія, що нинішній сезон і 2021 рік будуть досить напружені, а потім агресивність вірусу знизиться.

"Якщо, не дай Бог, мутація передасться від тварини до людини і назад, і цей тренд вкорениться, - може початися зовсім інша історія. В такому випадку, ми вже ніколи не впораємося. На протидії можна поставити хрест. Те, що переходить від тварини до людини, досить агресивне", - зазначила вона.

Лікар уточнила, що вакцина від вірусу буде працювати так само, як і вакцина від грипу. Можливо, вона буде запобігати важкій форми захворювання, але навряд чи захист буде довічним.

Нагадаємо, що станом на ранок четверга, 17 грудня, в Україні офіційно підтверджено 931 751 випадок коронавірусної інфекції. З них 12 047– виявлено за минулу добу.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

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