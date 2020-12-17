2021 год будет достаточно напряженным, а потом агрессивность вируса должна снизиться



На противодействии пандемии можно ставить крест, если коронавирус мутирует и начнет передаваться между людьми и животными.

Об этом заявила инфекционистка Ольга Голубовская, пишет Обозреватель.

По ее словам, есть надежда, что нынешний сезон и 2021 год будут достаточно напряженные, а затем агрессивность вируса снизится.

"Если, не дай Бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, - может начаться совсем другая история. В таком случае, мы уже никогда не справимся. На противодействия можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное", - отметила она.

Врач уточнила, что вакцина от вируса будет работать так же, как и вакцина от гриппа. Возможно, она будет предотвращать тяжелые формы заболевания, но вряд ли защита будет пожизненной.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 17 декабря, в Украине официально подтвержден 931 751 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 047– обнаружено за прошедшие сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.