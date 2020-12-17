Українців на "Новій пошті" очікує неприємний підступ, з'явилося попередження

Як передає Politeka.net, на сайті Otzyvua опубліковані відразу кілька розгромних відгуків про роботу цього поштового сервісу.

Так, клієнти скаржаться на переплату за або ненадані, або непотрібні послуги. При цьому "Нова пошта" не поспішає повертати кошти.

За словами однієї з обурених клієнток, вона вже після відправки здивувалася, чому доставка така дорога і помітила, що вага посилки вказана 5 кілограм, тоді як це не так.

"Відправляла посилку, дитяче взуття у фірмовій коробці. Оцінили в 75 гривень. Відразу не зрозуміла, чому так дорого, думала, що може тарифи піднялися... Вдома побачила, що в чеку вказана вага посилки 5 кг. Подзвонила на гарячу лінію. Виявляється, мало того, що вагу явно завищили, не соромлячись, та ще й упакували в свою коробку!!! Коробку в коробку! Коротше, на гарячій лінії мені не допомогли. Будьте пильніше, ніж я...", - попередила українка.

Інша клієнтка поскаржилася на те, що заплатила за спеціальну решітку в посилці, але по прибуттю - такої не було.

"22 листопада була отримана посилка. 333 грн сплатила за обрешітку... винесли посилку без обрешітки. Написала претензію на повернення коштів. Сьогодні 16 грудня досі морочать голову... чекала 10 днів результату 0... подзвонила на гарячу лінію - моя претензія не була зареєстрована... Зареєстрували - знову чекаю 10 днів, знову нічого - дзвоню... відповідають що потрібно було складати акт прийому-передачі... Претензія відхилена, гроші повертати не будуть. Звідки я можу це знати? Чому в перший раз ніхто нічого не сказав? Спеціально все роблять для того, щоб не повертати гроші...", - поділилася своєю бідою жінка.

Офіційної відповіді "Нової пошти" на ці скарги поки не надходило.

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