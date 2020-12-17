Украинцев на "Новой почте" ожидает неприятный подвох, появилось предупреждение

Как передает Politeka.net, на сайте Otzyvua опубликованы сразу несколько разгромных откликов о работе этого почтового сервиса.

Так, клиенты жалуются на переплату за либо непредоставленные, либо ненужные услуги. При этом "Новая почта" не торопится возвращать средства.

По словам одной из возмущенных клиенток, она уже после отправки удивилась, почему доставка такая дорогая и заметила, что вес посылки указан 5 килограмм, тогда как это не так.

"Отправляла посылку, детская обувь в фирменной коробке. Оценили в 75 гривен доставка. Сразу не поняла, почему так дорого, думала, что может тарифы поднялись... Дома увидела, что в чеке указан вес посылки 5 кг. Позвонила на гарячую линию. Оказывается, мало того, что вес явно завысили, не стесняясь, да ещё и упаковали в свою коробку!!! Коробку в коробку! Короче, на горячей линии мне не помогли. Будте бдительней, чем я...", - предупредила украинка.

Другая клиентка пожаловалась на то, что заплатила за специальную решетку в посылке, но по прибытию - таковой не было.

"22 ноября была получена посылка. 333 грн оплатила за обрешётку... вынесли посылку без обрешётки. Написала претензию на возврат средств. Сегодня 16 декабря до сих пор морочат голову... ждала 10 дней результата 0... позвонила на гарячую линию - моя претензия не была зарегистрирована... Зарегистрировали - снова жду 10 дней, снова ничего - опять звоню... отвечают что нужно было составлять акт приема-передачи... Претензия отклонена, деньги возвращать не будут. Откуда я могу это знать? Почему в первый раз никто ничего не сказал? Специально все делают для того, чтобы не возвращать деньги...", - поделилас своей бедой женщина.

Официального ответа "Новой почты" на эти жалобы пока не поступало.

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