Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер пройшлася по вулиці в гарячому образі

Модель любить демонструвати пишні форми, які розбурхують свідомість після пластики, пише Politeka.net.

Цього разу пекуча брюнетка пройшлася по вулиці в ефектному вбранні. Модель одягла білосніжний топік, який виділив її красиві груди.

Довжина одягу була екстремальною, завдяки чому можна розглянути тонку талію і пружний прес. Фігура зірки вражала. Модель приспустила курточку на одному з кадрів.

Кайлі також одягла короткі шортики, по всій видимості, що стали їй великими. Одяг відставав від талії, та й ззаду не обтягував спокусливі форми.

Добре подовжували ніжки сині ботфорти з леопардовим малюнком. Зірка пройшлася на шпильках, грайливо поглядаючи в камеру з-під пишних вій.

За 12 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних слів.

"Ось це стиль! Відчайдушна красуня", - написала одна з прихильниць.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в жовтому купальнику з красивими вирізами, що оголили її апетитне тіло. Плоский животик і тонка талія виглядають досконало в такому жаркому вбранні.

Тонка жовта тканина обтягнула великі груди знаменитості, тому та виглядала спокусливіше, притягаючи до себе увагу.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер показала себе без обличчя. Красуня була в сукні, бретельки якого спустила, щоб показати ефектне декольте. Пишний бюст прямо випирав з наряду, що робило кадр максимально спокусливим. Модель доповнила образ великим кольє, яке можна побачити, якщо відірвати погляд від бюста.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала, що ховає під леопардовим вбранням

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