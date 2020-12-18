Для кого так причепурився?

Шоумен і ведучий проекту "Танці з зірками" Юрій Горбунов збентежив несподіваним фото і жартівливим зізнанням

Як передає Politeka.net, 50-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постав у костюмі одного відомого казкового персонажа.

Так, Юрій стояв у червоній шубі і шапці Діда Мороза біля по-новорічному прикрашеного каміна. Видно, що він наспіх приміряв костюм - з під коміра вибивався чорний чи то піджак, чи то халат, а на ногах "красувалися" сірі тапочки.

Тим не менш, настрій у Горбунова, мабуть, вже святковий, тому він вирішив розігріти й публіку.

"А ви в Діда Мороза і Святого Миколая до якого віку вірили? Я і зараз вірю!! 😇 # скороновійрик # святкуєморазом❤❤", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися коментувати:

"Одяг у нього відібрав ... і вірить🤣"

"Хочу щоб він приходив! А ви для сина причепурилися-перевтілилися?!"

"А вам раджу ось цей прикид зняти - не дратуйте бичка😁 - ну не любить він червоний. 😄"

"Юра ти просто супер❤️❤️❤️"

"Та всі вірять, незалежно від віку. Просто не зізнаються"

"О! Готовий! А до кумів теж прийде?)😂😘"

Раніше ми повідомляли, Горбунов похвалився пікантним закулісним знімком зі своєю дружиною, теж ведучою, Катериною Осадчою. Парочка позувала на зйомках "Голосу країни".

Дівчина обійняла чоловіка однією рукою притулившись до нього ззаду. Обидва щасливо посміхалися.

"Юрчик як задоволений кіт", «Катюша у вас красуня», «ось це пара, ось це я розумію», "супер виглядаєте - бомбезно", - відреагували користувачі.

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