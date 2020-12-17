Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова блиснула пружними принадами у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове гаряче фото з Москви, на якому постала в одній лише нижній білизні. Білий комплект підкреслив її природні достоїнства і прикрив лише найінтимніші місця, а мереживні підв'язки для панчіх і троянда в руці надали кадру ще більшої пікантності.

У своєму пості Тетяна Котова розкрила секрет своєї ідеальної фігури. За її словами, велику роль відіграє раціон:

"Для стрункості і здоров'я в цілому важливо не тільки, що ми їмо, але і як😇 за багато років дієт і лікувального детокса, я винесла свої головні правила в харчуванні, якими із задоволенням ділюся, особливо актуально перед новорічними святами", - розповіла виконавиця. - "Скажу чесно, мені нелегко дотримуватися всіх цих правил весь час, я щиро люблю смачно поїсти, але ... При такому харчуванні не тільки фігура буде стройнеть, але і засяє шкіра, так як здорове вплив йде зсередини".

Користувачі соцмережі вдосталь намилувалися соковитими принадами красуні і засипали її хвалебними коментарями:

"Яка шикарна фігура"; "дуже гаряче фото якраз для новорічного настрою! 😍 ❤ ️ 👸 "; "Апетитні форми😍 👍"; "відмінне фото шикарної дівчини"; "дупа Залікова"; "прекрасна фігура, відмінні поради, спасибі💖 💖 💖";" Танюша, ти шикарна красуня!!!"; "Приветик Танюша🔥🔥🔥🌹👌! Ви дівчина вогню, пристрасті, жіночої краси і сексуальності🔥 🌹 💥 👌! Фото назву! Богиня любові і вогню! "Afroditė".

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