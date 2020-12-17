Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова сверкнула упругими прелестями в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, певица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое горячее фото из Москвы, на котором предстала в одном лишь нижнем белье. Белый комплект подчеркнул ее природные достоинства и прикрыл лишь самые интимные места, а кружевные подвязки для чулков и роза в руке придали кадру еще большей пикантности.

В своем посте Татьяна Котова раскрыла секрет своей идеальной фигуры. По ее словам, большую роль играет рацион:

"Для стройности и здоровья в целом важно не только, что мы едим, но и как😇 за многие года диет и лечебного детокса, я вынесла свои главные правила в питании, которыми с удовольствием делюсь, особенно актуально перед новогодними праздниками", - рассказала исполнительница. - "Скажу честно, мне нелегко соблюдать все эти правила все время, я искренне люблю вкусно поесть, НО ... При таком питании не только фигура будет стройнеть, но и засияет кожа, так как здоровое воздействие идёт изнутри".

Пользователи соцсети вдоволь налюбовались сочными прелестями красотки и засыпали ее хвалебными комментариями:

"Какая шикарная фигура"; "Очень горячее фото как раз для новогоднего настроения! 😍❤️👸"; "Аппетитные формы 😍👍"; "Отличное фото шикарной девушки"; "Задница зачётная"; "Прекрасная фигура, отличные советы, спасибо💖💖💖"; "Танюша, ты шикарная красотка!!!"; "Приветик Танюша🔥🔥🔥🌹👌! Вы девушка огня, страсти, женской красоты и сексуальности🔥🌹💥👌! Фото назову! Богиня любви и огня! "Afroditė".

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