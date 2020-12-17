Українська співачка Наталія Могилевська вразила стильним образом в "леопарді"

Зірка полюбилася глядачам не тільки завдяки своєму таланту, але і зовнішності, повідомляє Politeka.net. Не так давно артистка змінила колір волосся і стала виглядати стильніше.

У своєму Instagram зірка опублікувала фото, на якому демонструвала форми в білому костюмі.

Наряд оголяв плечі зірки, а з красивого декольте виставився бюст зірки. Золоті ланцюжки сяяли на шиї, привертаючи увагу.

Зірка була в леопардовій шубці, яку спустила з плечей. В руках Могилевська тримала леопардовий мікрофон

"Друзі, до прем'єри мого новорічного сюрпризу залишився всього 1 день! Сьогодні ввечері не пропустіть останній тизер до нашого кліпу!🎉 #Могилевська # музика # топ #натусикшампусик", - написала співачка.

За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥 🔥Ви-розцвіли, Наталю🌷 🌷 🌷", " Наташа ви супер!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ви з кожним днем все прекрасніше!!! 🌷 ", "Прикид як у оперної діви з П'ятого елемента🙂 ", "Наталя - Ви Богиня!!!💐💐💐💐💐🍾🍾🍾🍾🍾", "урааа з нетерпінням чекаю це буде дуже круто ♪ ", - написали користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська постала в незвичному вигляді, який знадобився їй для кліпу на пісню "Натусик, залітай на шампусик". Вона вбралася в "пухнасту" куртку, пофарбовану в усі кольори веселки, хоч і не по порядку, під нею можна помітити екстремально коротке біле плаття. Голову Наташі прикрасила діадема з її ім'ям на латиниці.

"Знайомтеся, це - Натусик!😎 До прем'єри кліпу Залишилося 2 дні", - написала зірка.

Нагадавши, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

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