Росія відсторонена від міжнародних спортивних змагань

Так, Росія не зможе виступати на міжнародних спортивних змаганнях два роки. Зокрема, на літніх і зимових Олімпійських Іграх в Токіо і Пекіні 2021 і 2022 року і на чемпіонаті світу з футболу в Катарі 2022 року.

Відповідне рішення виніс Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).

Росія також не зможе приймати у себе міжнародні змагання і зобов'язана заплатити штраф у розмірі 1,27 мільйона доларів.

Рішення було прийнято через те, що російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не дотримується Всесвітнього антидопінгового кодексу.

Повідомляється, що вони мають право виступати на міжнародних змаганнях як "нейтральні атлети". Гімн РФ також не виконуватиметься на жодному з об'єктів змагань.

Також у рішенні суду наголошується, що російські офіційні особи не зможуть займати керівні пости в міжнародних спортивних федераціях.

Сегмент Російський користувачів мережі, як зазвичай обурився і почав заперечувати, що спортсмени з РФ виступали під допінгом, звинувативши Європу у русофобії. Український сегмент коментаторів зазначив, що за такий скандал російським спортсменам слід було б отримати серйозніше покарання.

"Це ще легко відбулися. Все закономірно. Я б дав більше", " відсторонити їх з планети Земля і вислати всіх на Марс", " Позорище капець! І в спорт руки свої криво*опі запустили по лікоть", " знову вмочили пикою в їх рідну субстанцію !!! Ай як славно".

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