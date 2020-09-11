З 14 вересня посиляться карантинні заходи в ряді населених пунктів України

Як передає Politeka з посиланням на постанову Кабміну, в помаранчевій зоні опинилися Київ та обласні центри Харків, Львів, Вінниця, Ужгород, Суми та Хмельницький.

Це означає, що на спортивних заходах, в тому числі і футбольних матчах, не може бути присутнім більше 220 чоловік, причому з розрахунку, що щільність не повинна перевищувати 1 людини на 10 квадратних метрів приміщення.

У червоній зоні, де масові заходи взагалі будуть заборонені, з наступного понеділка опиняться Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

У жовтій зоні будуть Луцьк, Житомир, Миколаїв, Одеса, Рівне, Чернігів та Черкаси.

Таким чином, у найближчому майбутньому вболівальників на трибуни під час футбольних матчів у Києві та інших містах з підвищеним ризиком зараження коронавірусом на пустять.

Раніше стало відомо, що нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля може переїхати в чемпіонат України.

За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу планує скоротити зарплатну відомість, щоб відповідати вимогам Сегунди. Зозуля, як один з найбільш висооплачіваемих гравців, повинен або прийняти нові контрактні умови і погодитися на зменшення окладу, або піти з клубу.

Відзначається, що в послугах українського форварда зацікавлені кіпрський АПОЕЛ і київське Динамо.



Нагадаємо, Зінченко знайшов позитивний момент в принизливому розгромі від іспанців: "Добре, що такий провал...".

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