Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в программе «Великий футбол» опроверг свой уход из команды летом

- Были слухи, что клубу нужны средства, возможно, будут проданы лидеры, в том числе ты. Это соответствует действительности?

«Нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Не более чем слухи» - отметил украинский полузащитник.

Напомним, ранее московский «Локомотив» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

Сумма трансфера составила около 15 миллионов евро. Российскому игроку осталось пройти медобследование.

24-летний игрок подпишет с «Аталантой» 5-летний контракт. Появлялась информация, что он будет получать около двух миллионов евро в год.

В борьбе за 23-летнего россиянина «Аталанта» опередила «Милан» и «Ювентус». Он выступает на одной позиции с полузащитником Русланом Малиновским.

Напомним, в четверг, 3 сентября, футболисты национальной сборной Украины проведут во Львове стартовый поединок второго розыгрыша Лиги наций УЕФА, в котором будут принимать команду Швейцарии.

По мнению букмекеров, шансы соперников практически равны.

Авторитетные букмекерские конторы принимают ставки на победу сборной Андрея Шевченко с коэффициентом 2,60, показатель успеха швейцарцев оценивается в 2,62, ничья - 3,20.



Напомним, фигуристая жена звезды "Аталанты" Малиновского покорила видом в бикини: можно только позавидовать.



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