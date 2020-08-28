На защитника «Шахтера» Николая Матвиенко появился новый кандидат

Как утверждает Gazzetta dello Sport, защитник заинтересовал московский «Локомотив». Российский клуб по мнению источника является конкурентом «Наполи» в борьбе за украинца.



Ранее сообщалось, что украинец может перейти в неаполитанский клуб за 15 млн евро.

Эту информацию подтверждает Areanapoli, но с небольшим уточнением. Кроме 10% от перепродажи игрока, «Шахтер» может получить бонус в размере 5 млн евро. Условия его активации не разглашаются.

Итальянскому клубу не жалко расставаться с такой суммой. В Матвиенко их привлекает универсализм. Он может сыграть на проблемной для «Наполи» позиции левого защитника.

Итальянский журналист Чиро Венерато подтвердил Area Napoli, что «Наполи» заинтересован в Матвиенко.

«Я упомянул об интересе к Матвиенко 12 августа. Ситуация была такой: были проблемы с его переходом из-за того, что он не гражданин Европейского Союза. Если Габриэла не будет в клубе, то появится свободное место для игрока не из ЕС, переход Матвиенко станет возможен.

Однако перед его покупкой нужно будет кого-то продать, «Шахтер» его просто не отдаст. Игрок зарабатывает 2 млн, он хотел бы зарабатывать такую же сумму в Неаполе и переехать в более конкурентоспособный чемпионат».



Напомним, итальянский клуб готов к покупке талантливого украинца: "цена сделки 10 миллионов евро".



Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.



Кроме этого, Politeka сообщала, что футболист сборной Украины может переехать в Италию.



