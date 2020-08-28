Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в Серию А

Как утверждает tuttomercatoweb.com, «Болонья» согласовала трансфер 20-летнего форварда. Итальянцы заплатят 10 миллионов евро за украинца. Остальные детали трансфера неизвестны.



Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что форвард киевлян Владислав Супряга останется в стане «бело-синих».

Если вернется Бурда через 10 дней, Шабанов, Миколенко, Попов – может быть, зону защиты не надо будет усиливать. Но надо, чтобы люди восстановились, функционально набрали кондиции.

Много сплетен вокруг Супряги. Супряга остается. Он будет играть в «Динамо», он должен принести нам пользу. Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений.

СМИ пишут, что интересуются тем или другим футболистом, но о конкретике мы можем говорить только тогда, когда будет конкретное предложение. Пока таких предложений не поступало.



Отметим, что форвардом интересуются и другие клубы из Серии А. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Лацио». Недавно стало известно, что игрока также хочет подписать и «Аталанта».

В прошедшем сезоне Супряга провел 26 матчей, забил 15 мячей и отличился голевой передачей.



Напомним, экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на предвыборном съезде организации.

"Этого человека знают многие украинцы, он присутствует здесь виртуально – вот маленькое обращение от него", – представил он Шовковского,.

Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".



Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.



Кроме этого, Politeka сообщала, что футболист сборной Украины может переехать в Италию.



