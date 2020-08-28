Нападающий «Динамо» Владислав Супряга близок к переходу в Серию А
Как утверждает tuttomercatoweb.com, «Болонья» согласовала трансфер 20-летнего форварда. Итальянцы заплатят 10 миллионов евро за украинца. Остальные детали трансфера неизвестны.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что форвард киевлян Владислав Супряга останется в стане «бело-синих».
Если вернется Бурда через 10 дней, Шабанов, Миколенко, Попов – может быть, зону защиты не надо будет усиливать. Но надо, чтобы люди восстановились, функционально набрали кондиции.
Много сплетен вокруг Супряги. Супряга остается. Он будет играть в «Динамо», он должен принести нам пользу. Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений.
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СМИ пишут, что интересуются тем или другим футболистом, но о конкретике мы можем говорить только тогда, когда будет конкретное предложение. Пока таких предложений не поступало.
Отметим, что форвардом интересуются и другие клубы из Серии А. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Лацио». Недавно стало известно, что игрока также хочет подписать и «Аталанта».
В прошедшем сезоне Супряга провел 26 матчей, забил 15 мячей и отличился голевой передачей.
Напомним, экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет.
"Этого человека знают многие украинцы, он присутствует здесь виртуально – вот маленькое обращение от него", – представил он Шовковского,.
Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".
Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.
Кроме этого, Politeka сообщала, что футболист сборной Украины может переехать в Италию.