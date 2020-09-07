В воскресенье, 6 сентября, сборная Украины по футболу разгромно уступила Испании, пропустив 4 гола
Полузащитник украинской команды Александр Зинченко прокомментировал такой результат, сказав, что он был очевидным и проанализировал игру испанцев.
"Все сегодня было очевидно. Нам есть куда расти. Мы допустили немало ошибок, сказалось не лучшее наше физическое состояние. Но самое главное, что Испания играет на другом уровне. Мы тоже хотим этого. Но у нас впереди еще много работы, чтобы этого достичь. Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро", - цитирует слова футболиста официальный сайт УАФ.
Добавим, что в первом туре Лиги наций наша сборная одолела сборную Швейцарии со счетом 2:1 и сейчас занимает второе место в группе.
Курс доллара удивит украинцев перед Новым годом, Шмыгаль уже предупредил: что будет с гривной
Жаркая мама Дана Балана показала, как сводит с ума мужчин: "Ооо, нет слов...", фото
Выход на пенсию в 60-65 лет под вопросом, украинцев отрезвили нововведениями: "Если человек..."
В ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу: "необходимо пройти..."
Напомним, вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов шутливо поблагодарил Господа за то, что Александр Шовковский завершил карьеру.
Пятов признался, что экс-вратарь Динамо во всем его превосходил.
Также мы писали, что европейские гранды включились в борьбу за лидера Шахтера: планировал купить Милан.
Кроме этого, Politeka сообщала, что футболист сборной Украины может переехать в Италию.