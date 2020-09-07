В воскресенье, 6 сентября, сборная Украины по футболу разгромно уступила Испании, пропустив 4 гола

Полузащитник украинской команды Александр Зинченко прокомментировал такой результат, сказав, что он был очевидным и проанализировал игру испанцев.

"Все сегодня было очевидно. Нам есть куда расти. Мы допустили немало ошибок, сказалось не лучшее наше физическое состояние. Но самое главное, что Испания играет на другом уровне. Мы тоже хотим этого. Но у нас впереди еще много работы, чтобы этого достичь. Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро", - цитирует слова футболиста официальный сайт УАФ.

Добавим, что в первом туре Лиги наций наша сборная одолела сборную Швейцарии со счетом 2:1 и сейчас занимает второе место в группе.

Напомним, вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов шутливо поблагодарил Господа за то, что Александр Шовковский завершил карьеру.

Пятов признался, что экс-вратарь Динамо во всем его превосходил.





"Я Саше говорю: "Шахтер" сколько не играл на турнирах против "Динамо" – я два пенальти отобью, ты – три. Я один, ты – два. Все равно на один больше". Вот так всю жизнь получалось. Мы, наверное, в сериях пяти по жизни встречались, я ни в одной не выиграл. Говорю: "Слава Богу, ты закончил, у меня хоть шанс появился, я воспользовался", – сказал Пятов.



