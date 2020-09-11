С 14 сентября ужесточатся карантинные меры в ряде населенных пунктов Украины

Как передает Politeka со ссылкой на постановление Кабмина, в оранжевой зоне оказались Киев и областные центры Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.

Это означает, что на спортивных мероприятиях, в том числе и футбольных матчах, не может присутствовать более 220 человек, причем из расчета, что плотность не должна превышать 1 человека на 10 квадратных метров помещения.

В красной зоне, где массовые мероприятия вообще будут запрещены, со следующего понедельника окажутся Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

В желтой зоне будут Луцк, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Чернигов и Черкассы.

Таким образом, в ближайшем будущем болельщиков на трибуны во время футбольных матчей в Киеве и других городах с повышенным риском заражения коронавирусом на пустят.

Ранее стало известно, что нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля может переехать в чемпионат Украины.

По информации источника, руководство испанского клуба планирует сократить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать требованиям Сегунды. Зозуля, как один из самых высооплачиваемых игроков, должен либо принять новые контрактные условия и согласиться на уменьшение оклада, либо уйти из клуба.

Отмечается, что в услугах украинского форварда заинтересованы кипрский АПОЭЛ и киевское Динамо.



Напомним, Зинченко нашел позитивный момент в унизительном разгроме от испанцев: "Хорошо, что такой провал...".

Также Politeka писала, что Аталанта подписала россиянина на позицию Малиновского: украинец рассказал о своей дальнейшей судьбе.

Ранее сообщалось, что лидер Шахтера может отправиться в Россию: кто претендует на украинского футболиста.