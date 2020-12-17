Россия отстранена от международных спортивных соревнований

Так, Россия не сможет выступать на международных спортивных состязаниях два года. В частности, на летних и зимних Олимпийских играх в Токио и Пекине 2021 и 2022 года и на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года.

Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

Россия также не сможет принимать у себя международные соревнования и обязана заплатить штраф в размере 1,27 миллиона долларов.

Решение было принято из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

Сообщается, что они имеют право выступать на международных состязаниях как "нейтральные атлеты". Гимн РФ также не будет исполняться ни на одном из объектов соревнований.

Также в решении суда отмечается, что российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

Сегмент российский пользователей сети, как обычно возмутился и начал отрицать, что спортсмены из РФ выступали под допингом, обвинив Европу у рософобии. Украинский сегмент комментаторов отметил, что за такой скандал российским спортсменам следовало бы получить наказание посерьезнее.

"Это ещё легко отделались. Все закономерно. Я бы дал больше", "Отстранить их с планеты Земля и выслать всех на Марс", " Позорище писец! И в спорт руки свои криво*опые запустили по локоть", "Опять макнули рожей в их родную субстанцию !!! Ай как славно".

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