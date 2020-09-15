Нещодавно представник Шахтаря Даріо Срна заявив, що чемпіон України має таке ж право грати на НСК " Олімпійський"

Він зазначив, що арена є власністю держави, а у Динамо є свій стадіон.

Таку заяву неоднозначно сприйняли як вболівальники Динамо, так і представники уряду.



Ситуацію прокоментував Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт Трибуна.



"Це узгоджувалося з директором НСК "Олімпійський". Пріоритет-спочатку погоджувати час і дату матчу Динамо, а потім вже матчу Шахтаря, - зазначив чиновник.

За словами Гутцайта, це державний об'єкт, його потрібно використовувати його на всі 100.

"Держпідприємству НСК" Олімпійський " потрібно заробляти гроші, а зараз немає концертів, великих спортивних подій. Важливо, щоб він був зайнятий", - заявив чиновник.

Нагадаємо, з 14 вересня посиляться карантинні заходи в ряді населених пунктів України.

У помаранчевій зоні опинилися Київ та обласні центри Харків, Львів, Вінниця, Ужгород, Суми та Хмельницький.

Це означає, що на спортивних заходах, в тому числі і футбольних матчах, не може бути присутнім більше 220 чоловік, причому з розрахунку, що щільність не повинна перевищувати 1 людини на 10 квадратних метрів приміщення.



Додамо, що журналіст Дмитро Копій звернувся до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта з проханням відмовитись від деяких радянських гасел. Так, він пропонує змінити гасло "Фізкульт привіт" на "Слава Україні!".

Нагадаємо, Зінченко знайшов позитивний момент в принизливому розгромі від іспанців: "Добре, що такий провал...".

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря може відправитися в Росію: хто претендує на українського футболіста.