Нещодавно представник Шахтаря Даріо Срна заявив, що чемпіон України має таке ж право грати на НСК " Олімпійський"
Він зазначив, що арена є власністю держави, а у Динамо є свій стадіон.
Таку заяву неоднозначно сприйняли як вболівальники Динамо, так і представники уряду.
Ситуацію прокоментував Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт Трибуна.
"Це узгоджувалося з директором НСК "Олімпійський". Пріоритет-спочатку погоджувати час і дату матчу Динамо, а потім вже матчу Шахтаря, - зазначив чиновник.
За словами Гутцайта, це державний об'єкт, його потрібно використовувати його на всі 100.
"Держпідприємству НСК" Олімпійський " потрібно заробляти гроші, а зараз немає концертів, великих спортивних подій. Важливо, щоб він був зайнятий", - заявив чиновник.
Дружина Артура Пирожкова публічно присоромила Лободу: "Совість май!"
Нудьгуюча зірка "Величного століття" в бікіні розбурхала кадром в ліжку: "Скільки років, а ще гарна"
Принижена скандалом з вагітною коханкою Тарзана Наташа Корольова зірвалася: "Неприємний інцидент"
Ольга Фреймут жорстко припечатала Кухар в прямому ефірі, пристрасті на "Танцях" розпалюються: "Скажу від імені всіх твоїх жертв..."
Нагадаємо, з 14 вересня посиляться карантинні заходи в ряді населених пунктів України.
У помаранчевій зоні опинилися Київ та обласні центри Харків, Львів, Вінниця, Ужгород, Суми та Хмельницький.
Це означає, що на спортивних заходах, в тому числі і футбольних матчах, не може бути присутнім більше 220 чоловік, причому з розрахунку, що щільність не повинна перевищувати 1 людини на 10 квадратних метрів приміщення.
Додамо, що журналіст Дмитро Копій звернувся до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта з проханням відмовитись від деяких радянських гасел. Так, він пропонує змінити гасло "Фізкульт привіт" на "Слава Україні!".
Нагадаємо, Зінченко знайшов позитивний момент в принизливому розгромі від іспанців: "Добре, що такий провал...".
Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря може відправитися в Росію: хто претендує на українського футболіста.