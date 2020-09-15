Не так давно представитель Шахтера Дарио Срна заявил, что чемпион Украины имеет такое же право играть на НСК "Олимпийский"

Он отметил, что арена является собственностью государства, а у Динамо есть свой стадион.

Такое заявление неоднохначно восприняли как болельщики Динамо, так и представители правительства.



Ситуацию прокомментировал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сайту Трибуна.



"Это согласовывалось с директором НСК "Олимпийский". Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча Динамо, а потом уже матча Шахтера, - отметил чиновник.

По словам Гутцайта, это государственный объект, его нужно использовать его на все 100.

"Госпредприятию НСК "Олимпийский" нужно зарабатывать деньги, а сейчас нет концертов, крупных спортивных событий. Важно, чтобы он был занят", - заявил чиновник.

Напомним, что с 14 сентября ужесточатся карантинные меры в ряде населенных пунктов Украины.

В оранжевой зоне оказались Киев и областные центры Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.





Это означает, что на спортивных мероприятиях, в том числе и футбольных матчах, не может присутствовать более 220 человек, причем из расчета, что плотность не должна превышать 1 человека на 10 квадратных метров помещения.



Добавим, что журналист Дмитрий Копий обратился к министру молодежи и спорта Вадим Гутцайту с просьбой отказаться от некоторых советских лозунгов. Так, он предлагает заменить лозунг "Физкульт привет" на "Слава Украине!".

Напомним, Зинченко нашел позитивный момент в унизительном разгроме от испанцев: "Хорошо, что такой провал...".

Также Politeka писала, что Аталанта подписала россиянина на позицию Малиновского: украинец рассказал о своей дальнейшей судьбе.

Ранее сообщалось, что лидер Шахтера может отправиться в Россию: кто претендует на украинского футболиста.